"أهازيجك حامضة وأحبطتنا" .. نقد لاذع لرئيس رابطة جمهور الاتحاد

رغم الإشادات الكبيرة التي يحظى بها جمهور الاتحاد في الموسم الجاري، لكن هناك حالة عدم رضا من قبل الاتحاديين أنفسهم عن حمدان مغربي!

يبدو أن هناك من طفح به الكيل من طريقة قيادة حمدان مغربي لرابطة جمهور نادي الاتحاد السعودي، فكان التعادل أمام الرائد بابه لفتح النار عليه.

العميد خسر نقطتين بالتعادل أول أمس الخميس، أمام الرائد سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

سويدان؛ أحد المشاهير الاتحاديين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج بنقد لاذع لمغربي، متهمًا إياه بتسريب الإحباط لقلوب الجماهير، والتسبب في خسارة الفريق لبعض النقاط، بسبب طريقة قيادته للمدرج.

وأوضح سويدان انزعاجه من الأهازيج التي يرددها مغربي أثناء المباريات، وصفًا إياها بـ"الحامضة"، معربًا عن اندهاشه من هدوء المدرج وقتما يكون الفريق متأخرًا، بدلًا من الضغط على لاعبي الخصم وبث الروح في قلوب النمور.

يذكر أن الاتحاد يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 41 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على النصر؛ صاحب الوصافة، لكن العالمي لم يخض مباراة الجولة الـ18 بعد.