أن يخونك أقرب المقربين.. والدة بواتينج تؤكد اعتداءه جسديًا على النساء!

المدافع الألماني يواجه مرحلة فارقة في مسيرته..

ادعت والدة المدافع الألماني جيروم بواتينج أنه "كان يسيء معاملة النساء لسنوات" مع استئناف الإجراءات القانونية ضده بتهمة الاعتداء المزعوم على صديقته السابقة.

وأكدت والدة بواتينج، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أحد المحامين في برلين، بتاريخ 25 مارس 2021، أن ابنها كان يسيء معاملة النساء عقليًا وجسديًا لسنوات.

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يأتي هذا الاعتراف الموضح في أعقاب الوفاة المأساوية لكاسيا لينهاردت، صديقة بواتينج السابقة، التي انتحرت في 9 فبراير 2021 في برلين.

ووفقا لصحيفة "دير شبيجل" الألمانية، ادعت والدة بواتينج في هذه المكاتبة أن ابنها "كان يسيء معاملة النساء عقليا وجسديا لسنوات، والآن انتحرت كاسيا لينهاردت ولا يزال لا يريد مواجهة عواقب سلوكه".

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الصحيفة في وفاة لينهاردت عن "أدلة دامغة" تدعم مزاعم العنف في علاقتها مع بواتينج على حد وصف الصحيفة.