"أنهيت كل شيء ولكن!" .. سفيان رحيمي يروي كواليس تراجع الأهلي عن التعاقد معه

مارد العين الذي فاجأ النصر والهلال

تصدر اسم المغربي سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي عناوين الأخبار في الساعات الأخيرة بعد تألقه الملفت خلال مواجهة فريقه مع الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي أقيمت يوم أمس في استاد هزاع بن زايد.

الجناح الذي لعب كمهاجم وهمي سجل هاتريك ليقود فريقه للفوز 4-2 وإيقاف سلسلة انتصارات الهلال المتتالية عند 34 انتصارًا، وقد كان قد ساهم بشدة في إقصاء النصر من ربع النهائي.

الإعلامي أحمد شوبير نقل عن رحيمي كواليس تراجع الأهلي المصري عن التعاقد معه قبل انضمامه للزعيم الإماراتي، مؤكدًا أن المدرب بيتسو موسيماني هو السبب في ذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب قال لحارس مرمى الأهلي السابق خلال تواجدهما في حفل زفاف "أنهيت كل شيء مع الأهلي وكنت سعيدًا وفخورًا جدًا أنا وعائلتي وأصدقائي بالانضمام للفريق، لم أرفض أبدًا الانضمام للفريق بل كنت أتمنى إتمام الصفقة وارتداء القميص الأحمر".

تابع "اتفقنا على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد، لكن في النهاية المدرب رفض قدومي وانهار كل شيء، الله عوضني بالانتقال للعين، إذ أعيش هنا حياة رائعة على جميع الأصعدة".

شوبير أكد أنه تأكد من حقيقة تلك القصة من أمير توفيق مسؤول التعاقدات في النادي القاهري، منتقدًا بشدة تنفيذ الإدارة الأهلاوية لرغبة المدرب الجنوب إفريقي وتفضيله الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني عليه.

يُشار إلى أن العديد من الإعلاميين والجماهير طالبوا الأندية السعودية الكبرى وعلى رأسها الهلال والنصر بالتعاقد مع نجم الرجاء السابق بعد ظهوره الملفت في دوري أبطال آسيا.