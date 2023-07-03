أنهى مشكلة بديل كورتوا في ريال مدريد .. أنشيلوتي يجد الحل!

المدير الفني للنادي الملكي لديه مفاجأة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد قد وجد حلًا أخيرًا لمشكلة بديل تيبو كورتوا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن أنشيلوتي قد وضع كل تركيزه على الحارس الشاب فران جونزاليس الذي يلعب لجوفينيل ب تحت 19 عامًا.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس الذي يبلغ طوله متر و99 سنتيمتر قد يتم الاعتماد عليه في الفريق الأول خلال الموسم الجديد كحل لمشكلة حراسة المرمى في النادي الملكي.

يأتي هذا في الوقت الذي تأكد فيه بشكل كبير رحيل الحارس الثاني أندريه لونين، والذي فقد الكثير من ثقة جماهير الملكي.

جدير بالذكر أن لونين كان قد تلقى 13 هدفًا في 12 مباراة خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم منهم رباعية في الخسارة من جيرونا وهدف في الخسارة من مايوركا وآخر في التعادل مع شاختار.