"أنهى حلم الهلال ودفعة سعود قلبته عدة مرات" .. كريسبو يحسم موقف نجم العين من نهائي آسيا

العين يواجه يوكوهاما إف مارينوس في نهائي آسيا..

كشف الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين الإماراتي، عن موقف الظهير الأيسر البرازيلي إيريك من المشاركة في نهائي دوري أبطال آسيا.

الظهير الأيسر تمكن من إحراز هدف قضى على أحلام الهلال في التأهل، وتعرض لإصابة قوية في الساق، بعد تدخل عنيف من الظهير الشاب سعود عبد الحميد، خلال مباراة الفريقين على ملعب المملكة آرينا، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي شهدت فوز الهلال بنتيجة (2-1)، إلا أن العين عبر إلى نهائي الآسيوية، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (4-2).

ويستعد العين لمواجهة يوكوهاما إف مارينوس الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، التي تشهد المشاركة الرابعة للزعيم الإماراتي الذي توج باللقب في 2003 وخسر نهائيي 2005 و2016، فيما تقام مباراة الذهاب، غدًا، على ملعب يوكوهاما، بينما يقام الإياب في 25 مايو، على ملعب هزاع بن زايد.

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وتحدث كريسبو، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الذهاب، عن مصير إيريك من المشاركة في اللقاء، قائلًا "إيريك يستحق التواجد في النهائي، ولكن يتوجب علينا أن ننتظر حتى آخر لحظة للوقوف على مدى جاهزيته، وبكل تأكيد إن لم يكن جاهزًا بنسبة 100% فلن ندفع به في النهائي".

ومنذ إصابته في مباراة الهلال، تغيب إيريك عن مباريات العين، أمام شباب الأهلي وخورفكان، في الجولتين 21 و22 من دوري أدنوك الإماراتي، كما غاب عن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي شهد خسارة العين أمام الوحدة بهدف دون مقابل.

وتحدث كريسبو عن مواجهة يوكوهاما، قائلًا "من الجيد أن التقي مدرب يوكوهاما (هاري كيويل) مرة أخرى في نهائي دوري أبطال، بعد أن التقينا سابقًا كلاعبين في أوروبا، وسنتواجه غدًا كمدربين في آسيا".