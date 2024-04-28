"أنهكتني بدنيًا وعقليًا" .. فيديريكو فالفيردي يكشف عن أصعب مباراة لعبها في تاريخه مع ريال مدريد

نجم ريال مدريد يتحدث عن علاقته بمدربه أنشيلوتي

كشف النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، عن أصعب مواجهة لعبها في مسيرته مع ناديه، متحدثًا عن حظوظ الميرنجي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ مساء الثلاثاء القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا، على أن تُقام مباراة الإياب في سانتياجو بيرنابيو يوم الأربعاء 8 مايو القادم.

وقال فالفيردي خلال تصريحات لشبكة "ESPN": "لا أعتقد أنني لعبت مباراة مثل مواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، لأنها كانت أكثر مباراة متعبة في حياتي، لأن عدم امتلاك الكرة والدفاع في أغلب الأوقات بالقرب من مرماك يجعلك متعبًا للغاية، ويجعلك تجرب كرة القدم بشكل مختلف ولكن تمكنا من التأهل في النهاية".

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وأضاف: "خلال ركلات الترجيح عانيت كثيرًا، لم يسبق لي أن خضت مثل هذه المواجهة بسبب ركلات الترجيح، والفوز بها أمر رائع للغاية، وقررت عدم المشاركة فيها لأنني عانيت من الإرهاق، وفي تلك اللحظة تحتاج إلى عقلك وإذا لم تكن على ما يرام فلن تكون أقل من لاعب كرة قدم لقول الحقيقة، وأعتقد أنه يجب عليك أن تتخلص من الكبرياء في تلك اللحظات، ولم أكن مستعدًا لها ولذلك تركتها لزميل لي".

النجم الأوروجوياني واصل: "يجب عليك القتال دائمًا ومعرفة أنه عليك أن تثق بنفسك حتى النهاية، وأن تمتلك القدرة على مواجهة أي منافس، ريال مدريد هو دائمًا ريال مدريد، وأظهرنا هذا الأمر في دوري أبطال أوروبا".

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وتحول فالفيردي للحديث عن مدربه كارلو أنشيلوتي حيث قال: "بالنسبة لي هو أهم شخص حاليًا، ليس فقط لما يقدمه لي على مستوى كرة القدم، ولكن أيضًا على الجانب الإنساني، حيث يسألني دائمًا عن أحوال عائلتي، وهو الأمر الأكثر أهمية، فهو قريب جدًا ويجعلك تشعر بأنك أحد أفراد العائلة".

وأنهى فيديريكو تصريحاته متحدثًا عما تبقى من الموسم، حيث قال: "الموسم سيكون مذهلًا، نحن الآن في أفضل الأوقات على الرغم من المعاناة من الإرهاق والتعب بدنيًا وعقليًا، ولكن عملنا طوال العام من أجل تلك اللحظات وعلينا أن نستمتع بها".