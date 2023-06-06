أنمار الحائلي يمهد لرحيل عبد الرزاق حمد الله عن الاتحاد؟ .. أول قرار بعد ضم كريم بنزيما

أول قرار من أنمار الحائلي بعد صفقة كريم بنزيما التاريخية في الاتحاد

مهد أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، لرحيل المهاجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمد الله، عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما.

الاتحاد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع بنزيما "35 سنة"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، في عقد لمدة 3 مواسم.

وأعلن الحائلي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ارتداء بنزيما، القميص رقم "9" مع الفريق الأول، في المواسم الثلاثة القادمة.

وأعرب رئيس الاتحاد، عن فخره الكبير بتعاقد ناديه مع واحد من أفضل اللاعبين عبر تاريخ كرة القدم - على حد قوله -، مؤكدًا على أن المهاجم الفرنسي سيساعد الفريق كثيرًا، في الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم القادم 2023-2024، والمنافسة بقوة في كأس العالم للأندية.

حمد الله يرتدي حاليًا القميص رقم "9" مع نادي الاتحاد؛ لذلك فإن قرار الحائلي، بمنح هذا الرقم إلى بنزيما، قد يكون تمهيدًا لرحيل المهاجم المغربي بالفعل، عن صفوف الفريق الأول، في صيف العام الحالي؛ وذلك على الرغم من تجديد عقده مؤخرًا حتى يونيو 2025.

لكن.. من الممكن أيضًا أن يكون عبد الرزاق حمد الله، قد تنازل عن الرقم إلى بنزيما برضاء تام، مثلما فعل الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، داخل نادي النصر، عندما تنازل عن القميص رقم "7" إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ بعد التعاقد معه في يناير 2023.