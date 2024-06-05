أنقذ الصفقة من الانهيار .. الكشف عن الدور "الحيوي" لسعد اللذيذ في انتقال الموسى والغامدي للاتحاد

كواليس مثيرة في صفقة العميد الثنائية

أعلن الاتحاد مساء أمس ضم ثنائي الاتفاق، سعد الموسى وأحمد الغامدي، نهائيًا، كما أشارت عديد المصادر إلى أنه جدد إعارة حامد الغامدي لموسم واحد، وقد أكدت المصادر الصحفية أن ذلك لم يكن ليحدث سوى بتدخل سعد اللذيذ رئيس برنامج الاستقطابات في وزارة الرياضة.

العميد كان قد استعار الثلاثي خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير مع حق شرائهم نهائيًا قبل نهاية مايو الماضي، وبعد مفاوضات طويلة وصعبة وانتهاء المهلة المحددة حُسمت الصفقة رسميًا مساء أمس.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت النقاب عن كواليس مثيرة تعلقت بدور اللذيذ في انتهاء الصفقة لصالح الاتحاد، وذلك بعدما كانت على حافة الانهيار.

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الصحيفة أوضحت أن اليومين الماضيين شهدا اجتماعات مكثفة، عن بعد، بين مسؤولي الناديين بجانب اللذيذ ساهمت في تذييل العقبات أمام التوصل لاتفاق، وأبرزها عدم وجود سيولة مالية مع الاتحاد حاليًا.

ونجح اللذيذ في إقناع الاتفاق بقبول تأجيل بعض الدفعات المالية التي كان يجب دفعها هذا الموسم ليتم ترتيبها في موسم 2025-2026 المقبل وليس خلال الشهرين المقبلين.

اللذيذ ساهم كذلك في إقناع إدارة النواخذة بقبول تجديد إعارة حامد الغامدي لموسم واحد بدلًا من تفعيل انتقاله النهائي للاتحاد، وذلك كون الفريق الجداوي لم يستفد منه خلال فترة الإعارة الماضية لتعرضه للإصابة.