"أنقذ الاتحاد من فضيحة تعرض لها الأهلي" .. اسم كبير يستعد لرئاسة العميد بشرط وحيد!

مفاجأة كبرى لجماهير نادي الاتحاد..

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يستعد اسم اتحادي كبير؛ لخلافة أنمار الحائلي، على رأس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، خلال الفترة القادمة.

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث خسر لقبي السوبر السعودي وأبطال آسيا، مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي، عن تجهيز لؤي ناظر، ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية".

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الجداوي قال في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات": "عودة لؤي؟ هذا كلام حقيقي، وليس أحاديث جماهيرية فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. الرجل جهز قائمة أعضاء مجلس إدارته".

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن ناظر وضع شرطًا حاسمًا، من أجل العودة إلى رئاسة العميد مجددًا؛ وهو منحه صلاحيات كبيرة.

وشدد على أن مجلس إدارة أنمار الحائلي، ليس لديه أي صلاحيات في الوقت الحالي؛ وذلك بعد الخصخصة، وانتقال 75% من أسهم النادي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

وعن مستقبل الحائلي.. أشار نجيب الجداوي، إلى أن هناك أنباء عن ترشحه هو الآخر في انتخابات الاتحاد القادمة؛ قائلًا: "لا أستطيع تأكيد هذه المعلومة.. لكن؛ لا يوجد دخان بدون نار".

جدير بالذكر أن لؤي ناظر، أنقذ الاتحاد من المصير الذي عانى منه الأهلي لاحقًا، بالهبوط إلى الدرجة الأولى؛ وذلك في موسم 2018-2019؛ حيث تم تكليفه برئاسة النادي وقتها، وهو يتواجد في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد نقطتين فقط من 10 مباريات؛ ولكنه اتخذ قرارات مصيرية، جعلت العميد ينهي المسابقة، في المركز العاشر.

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