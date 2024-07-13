"أنقذونا ممن يفسدون بلادكم" .. رسالة غريبة لإسبانيا قبل مواجهة إنجلترا بنهائي اليورو!

اتهامات للرسالة بالعنصرية ضد الإنجليز

تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم في العالم، إلى الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، غدًا، الأحد، من أجل متابعة المشهد الأخير من يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا.

الإنجليز يرفعون شعار "الكرة تعود إلى مهدها" باعتبارها الأرض التي شهدت ظهور اللعبة للمرة الأولى، بينما يطمح الإسبان في استعادة ذكريات الجيل الذهبي الذي حصد يورو 2008 وكأس العالم 2010، عن طريق المجموعة الشابة التي كونها المدرب لويس دي لا فوينتي.

وبين هذين الاتجاهين، خرجت صحيفة "The National" الاسكتلندية برسالة غريبة موجهة إلى إسبانيا، لتجسد العداوة الكبيرة التي تجمعها بإنجلترا، حيث جاءت رسالتها بعنوان "لقد حان وقت الانتقام".

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وقالت الصحيفة في غلافها الصادر صباح اليوم، السبت:"أنقذونا من فوز إنجلترا وإلا لن نشهد أي نهاية لهم".

وأضافت:"في كل صيف، هم يملأون شواطئكم ويشربون كل البيرة الخاصة بكم، ينشرون الفوضى في الأماكن السياحية، ويأكلون الأطعمة المقلية طوال اليوم بدلًا من أكلكم الرائع، ويقومون بالتقاعد في مدنكم للاستفادة من كل خدماتكم العامة".

وتعرضت هذه الرسالة إلى حملة هجوم عنيفة من الجماهير الإنجليزية، حيث وصف بعضهم الصحيفة بالعنصرية والنفاق، وتعجب البعض الآخر من كراهية بعض الاسكتلنديين الشديدة تجاه الإنجليز.