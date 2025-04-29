"نتصرف وكأنه قتل شخصًا".. توني كروس يرد على الهجوم العنيف ضد روديجر

دعم قوي من كروس للمدافع الألماني

أثار تصرف أنطونيو روديجر، الذي ألقى أكياس ثلج على الحكم خلال نهائي كأس الملك، موجة من الغضب في إسبانيا وألمانيا. لكن في خضم هذه العاصفة الإعلامية، يظهر صوت زميله السابق توني كروس للدفاع عنه.

توني كروس يدافع عن زميله السابق

روديجر، الذي تم إيقافه بسبب سلوكه المثير للجدل من على مقاعد البدلاء في ريال مدريد، أصبح محور ضجة كبيرة.

الألماني يتعرض لانتقادات عنيفة من الصحافة، ويطالب لاعبون سابقون مثل لوثار ماتيوس وديتمار هامان بفرض عقوبة رادعة.

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و يتخذ توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد والمنتخب الألماني السابق، موقفًا معاكسًا في انتظار قرار السلطات الإسبانية، التي قد تفرض عليه عقوبة تتراوح بين 4 و12 مباراة.

وفي كلمة ألقاها خلال حدث نظمته Icon League في دوسلدورف، خفف توني كروس من حدة الجدل قائلاً :" "سيتم معاقبته، وسيحكم عليه المسؤولونن، ولكن لا يجب أن نتصرف كما لو أنه قتل شخصًا".

وأضاف: "يجب أن نحذر من الانجراف دائمًا مع التيار، يجب فرض عقوبة عادلة دون مبالغة".

يذكر أن روديجر خضع للتو لعملية جراحية في ركبته اليسرى يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يغيب المدافع الألماني عن المنافسات لمدة شهرين تقريبًا، مما يهدد مشاركته في كأس العالم للأندية.