أنطونيو روديجر: الصيام في رمضان؟ أحب القيام بأعمال تلهيني عن الطعام والشراب!

نجم ريال مدريد يعلق على التزامه بالصيام في شهر رمضان.

يعيش الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني أيام شهر رمضان كما يجب لأي مسلم ملتزم، حيث يصوم نهارًا عن الطعام والشراب، ويحرص مساءً على قيام الليل.

الألماني، وفي مقابلة مطولة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، أصر على أن يسمح للطاقم الذي قام بالتصوير معه على أن يتناولوا الطعام والشراب كما يحلو لهم، على الرغم من رغبتهم في عدم إظهار ذلك أمامه احترامًا لمشاعره.

لكن الصحيفة نقلت عن روديجر قوله: "اهدأوا، كل شيء على ما يرام"، حيث يصر اللاعب على أن يحطم كل الصور النمطية التي يتم الحديث عنها بشأن الصيام.

وخلال المقابلة، تحدث روديجر عن الصيام، وعما إذا كان يؤثر على اللاعبين في المباريات، وقال: "ليس أنا، لأنني معتاد على ذلك، أنا لا آكل أو أشرب أي شيء نهارًا، لأنني ملتزم بشكل كامل".

وأضاف: "الأمر ليس سهلًا، لكنك تتدرب، وتدرس الأمر في رأسك ثم تقرر القيام به، العقلية أحد الأسلحة الرئيسية التي أمتلكها، وفي النهاية الالتزام بصيام شهر رمضان ليس مشكلة بالنسبة لي".

وعما إذا كان يحب القيام بوظائف مثل التقاط الصور أو إجراء مقابلة في فترة بعد الظهر قال: "نعم أحب ذلك، أنا أستمتع به في الواقع، والآن أكثر من أي وقت لأننا في رمضان، وأنا أستمتع ولا أفكر في الأكل أو الشرب".