أنشيلوتي يستعين بتوليفة "BBC" المُرعبة لحل معضلة ريال مدريد!

نقطة مايوركا كشفت عن أزمة في منظومة الملكي

وضعت البداية المخيبة في الدوري الإسباني بالتعادل مع ريال مايوركا (1-1)، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أمام سؤال صعب بحاجة إلى إجابة سريعة.

ويستعد ريال مدريد المدجج بالنجوم، لمواجهة بلد الوليد الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا، وهو بحاجة لتحقيق الفوز من أجل تدارك السقطة المفاجئة في افتتاحية المسابقة.

وطرحت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تحليلًا للأزمة الفنية التي يعاني منها الملكي رغم تواجد أسماء قوية في الخط الهجومي، بتواجد الثلاثي كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، حيث يجد مشكلة في المنظومة الدفاعية.

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وأوضحت أن أنشيلوتي الذي استطاع في موسمه الأول مع ريال مدريد 2013-2014 أن يدمج النجم الويلزي جاريث بيل مع الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، لتكوين الثلاثية الهجومية المرعبة "BBC" دون أن تختل المنظومة الدفاعية، وهو ما يشبه كثيرًا الوضع الحالي.

وأشارت إلى أن الإيطالي الذي استطاع تطويع أنخيل دي ماريا وإيسكو في خط وسط الريال، قادر على أن يكرر نفس الأمر مع الجيل الحالي، بمنح جود بيلينجهام أدوار مركبة، مع التفكير في جعل رودريجو كلاعب رابع في خط الوسط مع تكليفه بمهام دفاعية، مثلما فعل في الماضي مع الثنائي بيل وخاميس رودريجيز.

وأوضحت "ريليفو"، أن كارلو سيعتمد على فران جارسيا بدلاً من ميندي الموقوف خلال مباراة بلد الوليد، بينما يدرس مع فريقه الفني تصحيح أخطاء مباراة مايوركا، من خلال الاستعانة بمودريتش وكامافينجا، كبديلين لتوزيع فترات الراحة بين فينيسيوس ومبابي ورودريجو وتنظيم التعاون مع بيلينجهام وفالفيردي.