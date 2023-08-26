أنشيلوتي يُعلن الموعد المبدئي لعودة فينيسيوس ويحسم موقفه من الميركاتو

أنشيلوتي يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس جونيور

ظهر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعيدًا بفوز فريقه، ولكنه كان غاضبًا إلى حد ما لأنه لم يتم احترام التسلسل في تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها رودريجو.

ريال مدريد انتصر على مضيفه سيلتا فيجو بهدف دون رد، في الدقائق الأخيرة بفضل رأسية خاطفة من جود بيلينجهام، وشهدت المباراة الظهور الأول لكيبا في حراسة مرمى الفريق الأبيض، وإصابة نجم الفريق فينيسيوس جونيور الذي خرج في الدقيقة 18 بسبب الإصابة كما أهدر رودريجو ركلة جزاء كادت تكلف الفريق نقاط المباراة، عندما كنت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "جود بيلينجهام يستمر في التسجيل والمساهمة، بينما فينيسيوس جونيور قد شعر بإزعاج وتم استبداله سنرى ما سيحدث في الساعات القادمة، إنه إزعاج في الفخذ".

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وعن تألق بيلينجهام وتسجيله للمباراة الثالثة تواليًا قال الإيطالي: "الأهداف ليست أهم صفاته، ولكنه يفعل أمورًا رائعة، يتحرك بشكل جيد، وذكي ويصل في الوقت المناسب إلى المكان المناسب لديه مهارة كبيرة في التحرك بدون كرة".

وأضاف متحدثًا عن إصابة فينيسيوس: "لا أعتقد أنها خطيرة جدًا أراد الاستمرار لأنها ليست شيئًا خطيرًا جدًا ولكنه شعر بالإزعاج لن يشارك أمام خيتافي، ولكنه سيتعافى خلال التوقف الدولي، كان الأمر غريبًا قليلاً لأنه بدأ بشكل جيد جدًا، بدا لا يُمكن التحكم فيه، غيابه تسبب في صعوبة أكثر لنا لأن سيلتا قد لعبوا بشكل جيد في الدفاع لم نجد مساحات وواجهنا صعوبات بسبب عملهم الجيد في الخلف".

وعن إهدار رودريجو لركلة جزاء قال: "منفذو ركلات الجزاء ليس لديهم حرية اختيار منفذ الركلة لا أعرف ماذا حدث، كان يجب أن ينفذها لوكا مودريتش ولا أعرف ماذا حدث الشخص الذي كان يجب أن ينفذها هو فينيسيوس ولكنه لم يكن على أرض الملعب اختاروا رودريجو ولم يكن لدي وقت لأقول أنه يجب أن يكون مودريتش".

وواصل: "غاضب؟ نعم، إلى حد ما في تلك اللحظة كان من الصعب التواصل، قلت ذلك لفالفيردي ولكن لم يكن هناك وقت سنراجع الأمور في الأيام القادمة".

وعن ظهور كيبا لأول مرة قال: "لعب كيبا بشكل جيد، كانت مباراة جماعية جيدة لم يكن فوزًا عالي الجودة، بل كان فوزًا بالالتزام، كانت هناك أمور سيئة مثل إصابة فينيسيوس أو ركلة الجزاء، لكننا حاولنا حتى النهاية. كيبا يستحق اللعب خلال هذه الثلاث مباريات، تبين أن مرمى الفريق كان محروسًا بشكل جيد وفي المباريات القادمة سنرى".

وعن سوق الانتقالات أجاب: "لا نحتاج إلى أي لاعب في الهجوم، بالأرقام لقد سجلنا ستة أهداف بدون كريم بنزيما، لدينا موارد في الهجوم فكرت في إشراك براهيم دياز، لكني أردت الحفاظ على التوازن لتجنب المفاجآت".

وأتم: "هذا الفريق يظهر أنه فريق متكامل فزنا بدون كورتوا، بدون ميليتاو، بدون بنزيما، بدون فينيسيوس الفريق تم تجهيزه جيدًا".