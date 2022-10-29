أنشيلوتي يؤكد صدمة بنزيما ولا يمانع انتقادات كورتوا

هل يغيب المهاجم الفرنسي بسبب الإصابة؟

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن موقف الثنائي كريم بنزيما ورودريجو من الإصابة، بعد غيابهما عن تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة جيرونا، غدًا، الأحد، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بنزيما لم يشارك في التدريب بسبب معاناته من إرهاق عضلي قبل أن يتم استبعاده بشكل رسمي من قائمة الفريق لخوض المباراة، بينما قضى رودريجو ليلة سيئة عاني خلالها من اضطراب في المعدة وكان يتقيأ باستمرار.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة جيرونا عن موقف الثنائي:"بنزيما تدرب أمس ولم يكن مرتاحًا، علينا أن نأخذ ما يشعر به في الاعتبار وهو الآن ليس جاهزًا بنسبة 100%، أما رودريجو فقضى ليلة سيئة لكنه سيكون متاحًا".

الانتقادات الموجهة إلى تيبو كورتوا بعد مواجهة لايبزيج:"تعرض لانتقادات لم تكن شرسة ولكنها عادلة، ومع ذلك لا يجب أن ننظر كثيرًا إلى ما حدث أمام لايبزيج".

فترة الانتقالات الشتوية:"لا نفكر فيها أبدًا ولسنا مهتمين بها، هذا الفريق سيظل كما هو حتى نهاية الموسم".

عقلية الفريق:"نحاول التركيز بأقصى شكل ممكن، هناك منافسات كأس عالم قادمة ونحن لا نتحدث عن ذلك بالفريق، لا أرى أن العقلية متدنية أبدًا ونريد أن نصل إلى البطولة في حالة جيدة".

مستوى فيديريكو فالفيردي:"إنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم الآن، كان بمثابة المفاجأة للجميع بعدما أصبح لاعبًا متكاملًا".

يذكر أن ريال يلعب أمام جيرونا وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ31 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.