أنشيلوتي يهاجم حكم مباراة جيرونا: احتسب ركلة جزاء وهمية!

كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يهاجم حكم مباراة جيرونا بضراوة، بعدما احتسب ركلة جزاء في وقت حرج على النادي الملكي.

شن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد هجومًا عنيفًا على الحكم ماريو لوبيز، الذي أدار مباراة فريقه أمام جيرونا في الجولة 12 لمنافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد تعادل أمام جيرونا بهدف لمثله، ليفقد النادي الملكي نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري الإسباني، حيث يتفوق بفارق نقطة واحدة فقط في صدارة الترتيب عن برشلونة الوصيف.

أنشيلوتي انتقد الحكم بشدة بعد المباراة، خاصة بسبب ركلة الجزاء التي منحها إلى جيرونا في الدقيقة 80، بعد احتساب لمسة يد على ماركو أسينسو، والتي منحت الفريق الكتالوني التعادل في المباراة.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أسينسيو لم يلمس الكرة بذراعه أبدًا، هم من اختلقوا هذا القرار"، في إشارة إلى حكام تقنية الفيديو.

وأضاف: "لا أحب الحديث عن الحكام، لكن سأفعل ذلك اليوم، لم تكن ركلة جزاء صحيحة، وكان ذلك واضحًا، الكرة اصطدمت بصدر أسينسيو وليس ذراعه".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: "لا يمكنني الحديث عن هدف رودريجو الملغي لأكون صادقًا، هناك قواعد ويجب احترامها، لكن تعليقي سيكون على ركلة الجزاء، والتي لم تكن صحيحة".