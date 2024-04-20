أنشيلوتي يكشف مصير هدفي السعودية، ويرد على منتقديه: دعونا نتحدث عن البحر!

رد صارم من المدرب الإيطالي على ما حدث ضد مانشستر سيتي

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على الانتقادات التي تم توجيهها له حول أسلوب لعبه أمام مانشستر سيتي، وذلك قبل يوم واحد من اللعب ضد برشلونة في الكلاسيكو.

ريال تعادل مع سيتي بنتيجة 1/1 على ملعب الاتحاد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد تعادله 3/3 في سانتياجو برنابيو في الذهاب، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة من خلال ركلات الترجيح، وسط اتهامات باعتماده المبالغ فيه على الدفاع من أجل الصعود.

ومن جانبه قال الإيطالي في المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة، غدًا، الأحد، في الدوري الإسباني:"لست مندهشًا من هذه الانتقادات، كل شخص حر في رأيه، الطريقة التي يجب أن نلعب بها واضحة للجميع، يجب علينا التعامل مع الكرة بشكل جيد والعمل بطريقة صحيحة من دونها أيضًا، جماهير فريقي لا تشعر بالإحباط، هم يشعرون بالسعادة وأنا أيضًا، لذلك سأستخدم العبارة الإسبانية الشهيرة التي تقول .. دعونا نتحدث عن البحر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن سيناريو ركلات الجزاء أمام سيتي وتسديد أنطونيو روديجر:"لقد اختبرنا الأمر يوم الإثنين قبل السفر، الشيء الأكثر أهمية هو الجانب العاطفي، تعرضت أكثر من مرة لصعوبة الاختيار، في ذلك اليوم كان هناك أكثر من خمسة لاعبين يريدون التسديد".

وعن رفض إيدير ميليتاو وفيديريكو فالفيردي للتسديد:"نحن نسأل اللاعبين عن أحوالهم قبل تكليفهم بالتسديد، الجميع ساعدنا، مثل كيبا، كان لدينا الكثير من التقارير، لويس يوبيس عمل كثيرًا في هذا الجانب".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وعن مستقبل ناتشو فيرنانديز وسط أنباء انتقاله للدوري السعودي بعد انتهاء عقده:"الأمر يعود له، لعب دورًا هامًا في مواجهة مانشستر سيتي، وأعتبره أحد المدافعين الكبار".

وعن لوكا مودريتش الذي ارتبط هو الآخر بالرحيل إلى السعودية:"هل يوافق على لعب دور ثانوي مع الفريق؟ أنا أعرفه، لوكا لن يقبل التواجد كلاعب بديل، يتمتع بإصرار وعزيمة تدفعه للقتال وعدم قبول ذلك".

مستقبل فيرلان ميندي:"لديه عقد معنا وهو مهم جدًا بالنسبة للفريق، هو لا يهتم بالعروض، بل بالمساهمة التي يقدمها مع الفريق".

وعن ما تبقى من هذا الموسم:"في الوقت الحالي نحن نقوم بعمل جيد للغاية، الكعكة جاهزة ولا يتبقى سوى اللمسة الأخيرة، علينا أن نضعها هذا الشهر، لقد استعدنا إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا ونحتاج فقط لدافيد ألابا".

جاهزية إيدير ميليتاو:"يمكن أن يبدأ في الكلاسيكو، يحتاج فقط للعب، وهو يريد المشاركة ويشعر بالجاهزية الكاملة".

يذكر أن ريال يحتل المركز الأول بجدول الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة بالجولة 32، حيث يصل رصيده إلى 78 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه الكتالوني.