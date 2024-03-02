أنشيلوتي يكشف تفاصيل حديثه لحكم مباراة فالنسيا: أخبرته بما عليه فعله!

تفاصيل حديث كارلو أنشيلوتي مع حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد عن حديثه مع حكم مباراة فريقه أمام فالنسيا، والتي شهدت الكثير من الجدل التحكيمي، خاصة في الثواني الأخيرة.

وسقط ريال مدريد، في فخ التعادل أمام فالنسيا بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب ميستايا.

وشهد اللقاء الكثير من الأحداث المثيرة عقب صافرة النهاية، يرسل لاعب ريال مدريد عرضية، حولها بيلينجهام برأسية إلى داخل الشباك محرزًا هدف الفوز (بعد الصافرة)، ليثير قرار الحكم غضب الكثير من اللاعبين وعلى رأسهم بيلينجهام الذي اعترض بشدة وحصل على البطاقة الحمراء.

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وتحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عقب اللقاء على قرارات الحكم وقال: "لقد تحدثت مع الحكم وأخبرته أنه كان يجب عليه أن يطلق الصافرة في حال التقط حارس فالنسيا الكرة، وذلك لم يحدث استحوذنا على الكرة، اعتقد أن ما حدث كان خطأ من الحكم".

وتابع: "بيلينجهام ذهب للحكم، وأخبره فقط أن الهدف صحيح، ولم يوجه له كلمات غير لائق، سننتظر تقرير الحكم عن المباراة".

وكان حكم اللقاء قد كشف عن تلفظ بيلينجهام ببعض الكلمات غير اللائقة أثناء حديثه عقب المباراة، مما دفعه إلى اشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر في وجه اللاعب الإنجليزي.