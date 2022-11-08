أنشيلوتي يقر بالهزيمة أمام رايو: لم نكن جيدين ولدينا مشاكل عديدة!

أنشيلوتي يعترف ضمنيًا أن ذهن عدد من لاعبي ريال مدريد مشغول بكأس العالم 2022 مبكرًا.

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بأن لاعبيه دخلوا أجواء كأس العالم 2022 مبكرًا بعض الشيء، وذلك بعد الهزيمة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني 2022-23.

ريال مدريد خسر للمرة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، عندما سقط بنتيجة 3-2 على ملعب فاييكاس أمام رايو فاييكانو، ليفقد النادي الملكي صدارة "لا ليجا" التي احتلها منذ بداية الموسم، حيث تراجع إلى المركز الثاني بعدما توقف رصيده عند 32 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

أنشيلوتي قال في تصريحات ما بعد المباراة، والتي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدينا أخطاء، افتقرنا إلى القوة التي تمتع بها المنافس، الجودة لم تكن كافية لتتناسب مع المباراة، وكان لدينا مستوى أقل من القوة".

وأضاف: "لا أعتقد أن السبب في ذلك هو كأس العالم فقط، نحن لسنا في أفضل أحوالنا لأننا لعبنا الكثير من المباريات، لم نكن جيدين مثلما كان الحال من قبل، لكن هذا طبيعي جدًا".

وأردف: "الدوري طويل جدًا، نشعر بخيبة أمل لفقدان الصدارة، نعاني من مشاكل جسدية، ولدينا مشاكل استراتيجية".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالحديث عن مواجهة ليفربول في دوري الستة عشر من دوري أبطال أوروبا: "سوف تُقال نفس الأشياء مرة أخرى، لكنها ستكون مواجهة مذهلة".