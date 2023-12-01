أنشيلوتي يعلن موقف بيلينجهام أمام غرناطة ورد غامض على صفقة المهاجم!

المدرب الإيطالي يثق في سياسة النادي

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن موقف جود بيلينجهام من المشاركة مع الفريق أمام غرناطة في الدوري الإسباني.

بيلينجهام انسحب من الجلسة التدريبية الأخيرة التي أجراها ريال اليوم، الجمعة، مما جعل الشكوك تحيط بإمكانية ظهوره مع الفريق غدًا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء:"بيلينجهام جاهز للعب غدًا، سيكون بخير وسيلعب في المباراة، شعر بانزعاج طفيف في كاحله".

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وأما عن كيبا:"هو متاح الآن، لقد تدرب اليوم وخرج من المستشفى ولكننا سنستمر في الاعتماد على أندريه لونيل وبالتالي سيكون أمام كيبا أسبوع للتحضير للمباراة القادمة أمام ريال بيتيس".

مقارنة بيلينجهام بالأساطير:"لم أشاهد دي ستيفانو وهو يلعب، لقد رأيت كرويف وزيدان يلعبان وأعتقد أن بيلينجهام فاجأني عندما شاهدت كاكا يلعب للمرة الأولى، لديهما بعض الصفات المماثلة مثل التكيف مع غرفة تبديل الملابس".

مستقبل توني كروس:"قراره بالاستمرار أم لا يعود له، هو لاعب محبوب للغاية ويعرف ذلك جيدًا ويشعر بأنه بحالة رائعة هنا مع باقي زملائه".

إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد في الشتاء:"مهاجم في الميركاتو الشتوي؟ النهج الذي اتبعه النادي رائع والنتائج تظهر ذلك".

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد غرناطة وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ35 نقطة بالتساوي مع جيرونا الثاني.