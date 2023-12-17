أنشيلوتي يعلن الخبر الأسوأ لجماهير ريال مدريد: أنا حزين للغاية!

النادي الملكي يعاني من الكثير من الإصابات.

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن طبيعة إصابة لاعبه النمساوي ديفيد ألابا التي تعرض لها أمام فياريال.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد أنشيلوتي أن اللاعب قطع الرباط الصليبي الخاص به، مما يعني أن غيابه سيكون طويلًا للغاية.

وقال أنشيلوتي: "ألابا قطع الرباط الصليبي، الأمر محزن للغاية، هذه هي المرة الأولى التي تحدث لي، ثلاثة لاعبين بإصابة في الرباط الصليبي، هذا لا يصدق".

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ألابا كان قد سقط على أرض الملعب وأمسك بركبته وتلقى العلاج لعدة لحظات قبل أن يقرر الطبيب استحالة استمراره في أرض الملعب، ليحل مكانه ناتشو فيرنانديز.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يعاني بالفعل من غياب عدة نجوم للإصابة سواء بشكل عام أو على مستوى الدفاع وحراسة المرمى، وعلى رأسهم إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وإدواردو كامافينجا.