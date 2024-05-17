"أنشيلوتي يعرفني جيدًا".. فرصة ميليتاو الأخيرة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا!

نجم دفاع ريال مدريد يريد إقناع مدربه

يؤمن إيدير ميليتاو قلب دفاع ريال مدريد الإسباني، أن لديه الكثير ليقدمه ويقنع به المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكي يشركه أساسيًا في ويمبلي، حين يخوض الفريق الملكي نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد بوروسيا دورتموند الألماني، مطلع يونيو.

وقال ميليتاو عقب مباراة ديبورتيفو ألافيس، التي فاز بها ريال مدريد بخماسية نظيفة: "أثق بأنني على ما يرام وسأقدم كل ما بوسعي، وأنشيلوتي يعرفني جيدًا".

أنشيلوتي بدأ في منح الفرصة الكاملة لتيبو كورتوا، الذي تعرض لنفس الإصابة في الرباط الصليبي، بنفس الفترة تقريبًا التي تعرض فيها ميليتاو للإصابة ذاتها، والآن الثنائي جاهز على أتم وجه، للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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صحيح أن ميليتاو لم يأخذ 90 دقيقة كاملة، كما حدث مع كورتوا، بطبيعة أن البلجيكي حارس مرمى؛ إلا أن مستواه لم يعد لأفضل شكل له.

صحيفة "آس" تشير إلى أن ميليتاو، أمامه مباراتي فياريال وريال بيتيس، الأخيرتين لريال مدريد في الليجا؛ ما تشبه فرصة منحها إياه أنشيلوتي.

يتنافس ميليتاو على المقعد الثاني بجوار أنطونيو روديجر، مع ناتشو فيرنانديز؛ لأن مكان الألماني في قلب دفاع ريال مدريد، بات غير قابل للمساس.