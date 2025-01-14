"أنشيلوتي يشير بأصابع الاتهام إليه!".. تغيير فينيسيوس يفتح جرحًا غائرًا في ريال مدريد

التوتر يتصاعد داخل قلعة الملكي

لا تزال الهزيمة الفادحة التي تعرض لها ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد الماضي (2-5) مؤلمة للغاية، نتيجة وأداء من جانب الفريق الأبيض جعل كارلو أنشيلوتي ولاعبيه تحت المجهر مجددًا.

نشرت صحيفة "آس" اليوم الثلاثاء أن أحد الأشياء التي أثارت الجدل داخل فريق ريال مدريد، هو قرار المدرب الإيطالي استبدال فينيسيوس جونيور في الدقيقة 76، عندما كان برشلونة يلعب بعشرة لاعبين وكان من الممكن تحسين النتيجة إلى حد ما.

وأشارت الصحيفة العاصمية إلى أنه "كان تغييرًا أثار الكثير من الدهشة سواء في النادي أو في بيئة النجم البرازيلي، الذين أصبحوا في حالة تأهب بسبب هذا الاستبدال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت "هناك شعور بأن استبدال فينيسيوس، وصيف الكرة الذهبية، بينما يخسر فريقه ولا يزال لديه الوقت لمحاولة العودة، يحاول أن يشير بأصابع الاتهام إلى اللاعب في ليلة مؤلمة".

ويختتم بالتأكيد على أن "التغيير في كارثة هذا الكلاسيكو الأخير يُدخل بعض التوتر في العلاقة بين البرازيلي والنادي" في ظل بعض التقارير عن توتر العلاقات بعض الشيء والتفات اللاعب للعروض الشفوية المقدمة من الدوري السعودي.