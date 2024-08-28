أنشيلوتي يستميت في الدفاع عن مبابي.. ويرفض الحديث عن برشلونة!

المدرب الإيطالي يعرف كيف يستفز لاعبيه البارزين لإخراج أفضل ما لديهم

أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالعديد من التصريحات حول اللقاء المرتقب في الدوري الإسباني الذي سيجمع فريقه بلاس بالماس، وكان معظم التركيز في الأسئلة حول كيليان مبابي بالتأكيد.

وقال أنشيلوتي حين سئل عن تصريحه بشأن مبابي، وأن الفريق الذي يمتلكه يدخل المباراة رابحًا بهدف نظيف، وحول أنه قال نفس التصريح في 2014 عن كريستيانو رونالدو: "ونفوز أيضًا بسبب رودريجو وفينيسيوس، لدينا العديد من المرجعيات للفوز، لقد سجلنا 6 أهداف إلى الآن ولم يصل الفريق بعد لأفضل مستوى له، هذا يخبرك بالكثير، لن نواجه أبدًا مشكلات مع التهديف".

وأردف عن مبابي: "إنه يتدرب بتواضع وتسير عملية تأقلمه بشكل جيد للغاية، الأمر فقط يعتمد على التأقلم".

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وأكمل عن عدم تسجيل مبابي أي هدف في الدوري له حتى الآن: "آخر هدف سجله كان في الرابع عشر من أغسطس، ليست مدة طويلة لنقلق نحن أو يقلق هو بشأن الأمر".

أما عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا ما إذا كان يروقه أم لا، اجاب: "ليس لدي رأي الآن لأنني لم أخض مثل هذه المنافسة من قبل، في غضون عام سنتمكن من إصدار الحكم".

كما رفض أنشيلوتي التعقيب حول ملف برشلونة وتسجيل لاعبيه، قائلًا إنه يتعلق فقط برابطة الدوري الإسباني، وإنه يحترم تلك الخصوصية.