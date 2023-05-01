أنشيلوتي يزف أخبارًا سعيدة عن مودريتش ويثير الغموض بخصوص تدريب البرازيل!

ماذا قال كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة ريال سوسييداد؟

واصل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد هوايته الأخيرة في بث رسائل معنوية للرياضيين خلال المؤتمرات الصحفية قبل مواجهات فريقه.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسييداد: "تبدو كلمات أنتيتوكونمبو نجم (ميلووكي باكس لكرة السلة) رائعة بالنسبة لي وليس لدي ما أضيفه، أشاركها بنسبة 100٪ في الرياضة وفي الحياة! لا يمكنك التحدث عن الإخفاقات والفشل عندما لا تحاول القيام بأشياء بأفضل ما يمكنك، عندما تعطي كل ما في وسعك ويكون ضميرك مرتاحًا، لا يمكنك التحدث عن الإخفاقات أحيانًا تنجح الأشياء وأحيانًا لا يحدث ذلك لدي صندوق مليء بالألقاب، لكنني إذا حسبت تلك التي فقدتها، يصبح منزلًا وليس صندوقًا! كلماته مذهلة، ليس فقط من أجل الرياضة".

وطمئن أنشيلوتي جماهير ريال مدريد على اللاعبين المصابين في الفريق حيث قال: "لوكا مودريتش سيكون جاهزًا لنهائي كأس ملك إسبانيا، بينما إيدير ميليتاو تأخر عن التدريبات فقط بسبب مسألة شخصية هذا الصباح وفالفيردي سنرى ما إذا كان يمكنه السفر".

وواصل أنشيلوتي: "حصول فينيسيوس جونيور على طرد؟ مع كل هذه البطاقات الصفراء التي حصل عليها أظن أن هذا يكفي".

وعن حاجة الفريق لضم مهاجم أجاب الإيطالي المخضرم: "في المشروع المستقبلي يجب أن يكون هناك تعاقد مع مهاجم، لأن كريم بنزيما أصبح كبيرًا في العمر ولكن اليوم وعلى الرغم من غياباته، يعمل بشكل جيد للغاية، المشكلة في هذين العامين لم تكن المهاجم".

وعن تميز فينيسيوس ورودريجو في المراوغة قال: عادةً ما تميز اللاعبون البرازيليون بخصائصهم الفردية مثل رونالدو ورونالدينيو وباتو وكاكا وغيرهم ولكن لكل منهم خصائصه، والعثور على مراوغين مثل رودريجو أمر صعب".

وردًا على سؤال حول مستقبله وتدريب منتخب البرازيل أجاب أنشيلوتي: "في كل مرة أقولها ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي لكني سأجيب عليكم، أنا لم أتحدث مع أحد، ولن أتحدث عن مستقبلي".