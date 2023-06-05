أنشيلوتي يرد على رحيل بنزيما السريع عن ريال مدريد: علينا الحذر!

المدرب الإيطالي يؤكد قوة الملكي.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه سيقوم بعمليات تدعيم كبيرة في خط الهجوم بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن صفوفه.

وقال أنشيلوتي لصحيفة "ماركا": "قرار بنزيما هو جزء من عملية التحول التي بدأ بها ريال مدريد منذ فترة، علينا التفكير بشكل دقيق وحذر فيما نسعى أن نفعل".

وأضاف مؤكدًا أن الفريق يستطيع تعويض كافة الأسماء التي رحلت عن صفوفه: "لدي ثقة كبيرة أن تشكيلتنا في العام القادم ستكون تنافسية للغاية".

وأردف عن سوق الانتقالات: "بكل وضوح رحيل أربعة لاعبين في خط الهجوم يجب أن يجعل الفريق يتخذ خطوة في دعم تلك المنطقة، سنفعل ذلك ولدينا كل الوقت".

جدير بالذكر أن بنزيما كان قد فقد أيضًا إيدين هازارد وماريانو دياز وماركو أسينسيو في خط الهجوم فقط، ومهدد بفقدان المزيد من النجوم في الفترة المقبلة.