أنشيلوتي يرد على إنفعال مودريتش ويؤكد: سعيد بالنقطة أمام ريال بيتيس!

المدير الفني لريال مدريد يثير الجدل!

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن التعادل أمام ريال بيتيس كان مرضيًا بالنسبة له، وأن الخروج بنقطة من تلك المباراة الصعبة هو أمر ليس سيئًا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الخاص باللقاء عن انفعال لوكا مودريتش بعد خروجه من الملعب في الدقيقة الـ 70 من عمر اللقاء بينما كانت تشير النتيجة للتعادل بهدف لكل فريق: "لا أعلم لم أشاهد أي شيء".

وأضاف عن النتيجة: "كان هناك تقلبات في المباراة وخسرنا الكرة، لكنهم سددوا كرة رائعة وهدفًا عظيمًا، أنا أترك تلك المباراة وأنا أشعر بالرضا".

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وأكمل: "لقد كانت نقطة جيدة من أجل جدول الترتيب، هل تريدون أن أقول إنني غاضب أو حزين؟ لا أنا لست كذلك، أنا سعيد".

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يستمر على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة أمام جيرونا الذي يحتل المركز الثاني بـ 38 نقطة وبرشلونة صاحب المركز الثالث بـ 34 نقطة، ويواجه الفريقين بعضهما البعض مساء الأحد في نفس الجولة.