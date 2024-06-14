كارلو يتحدى رغبات جماهير الملكي

حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الجدل المثار حول مستقبل مركز الظهير الأيسر في النادي الملكي خلال الموسم المقبل.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن أنشيلوتي يفضل تجديد عقد الفرنسي فيرلان ميندي عن التعاقد بمبلغ كبير من الكندي ألفونسو ديفيس، لاعب بايرن ميونخ المرشح بقوة للانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ويرتبط ديفيس بعقد مع العملاق البافاري ينتهي في صيف 2025، لذلك يملك في يديه جزءًا كبيرًا من أوراق اللعبة، بينما يريد ناديه الحصول على أكبر مقابل من بيعه للريال هذا الصيف بدلًا من أن يرحل في العام التالي بالمجان.

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في المقابل، لا يعتبر ميندي محل ثقة بالنسبة لمسؤولي ريال مدريد وقطاع كبير من المشجعين، حيث يرون رغم أنه قدم موسمًا جيدًا وتواجد بشكل أساسي في غالبية مباريات الليجا ودوري الأبطال، إلا أنه أقل من اللاعبين حوله ومع تقدمه في السنة (29 عامًا)، لن ينسجم مع "الجالاكتيكوس".

ورغم ذلك يتمسك المدرب الإيطالي بتواجد ميندي في الجبهة اليسرى ويدافع عنه، وصرح بذلك في عدة مؤتمرات صحفية، قائلًا: "دفاعيًا، إنه أفضل ظهير أيسر في العالم".

وفي الآونة الأخيرة، تلقى ميندي عدة عروض للرحيل عن ريال مدريد، خاصة من الدول العربية، لكن لم يقنعه أي منهم بحزم حقائبه، بينما يرفض ديفيس كل محاولات بايرن ميونخ للتجديد بعد توصله لاتفاق شفهي مع مسؤولي النادي الملكي.