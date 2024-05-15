أنشيلوتي يحسم ملف حراسة مرمى ريال مدريد ويتحدث عن تجديد عقد كروس ومودريتش

المدرب يتحدث بعد الفوز الكبير في الدوري الإسباني

أبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سعادته البالغة بالفوز الكبير على ألافيش في الدوري الإسباني 5-0 يوم أمس، مشيرًا إلى أن الفريق الحالي للنادي الإسباني يستطيع صناعة التاريخ.

إذ قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "الفريق يضم الكثير من المواهب واللاعبين أصحاب الجودة. بالنظر لقيمة اللاعبين الشباب في الفريق الحالي، أعتقد أنهم قادرون على صناعة التاريخ".

المدرب الإيطالي وصف النسخة الحالية من الدوري الإسباني بالأفضل لريال مدريد تحت قيادته، بقوله "هذا الدوري هو الأفضل بالنسبة لي دون شك، لقد فزنا باللقب بجدارة، الجميع انتظر تعثرنا لكن ذلك لم يحدث. الآن علينا المضي قدمًا".

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وحسم أنشيلوتي الملف الشائك المتعلق بحراسة المرمى بعد عودة تيبو كورتوا وتألق أندري لونين في الفترة الماضية بالتأكيد على أن كل منهما سيحرس مرمى الفريق في واحدة من مباراتي الليجا المتبقيتين.

وعن تجديد عقد النجمين، توني كروس ولوكا مودريتش، رأى أنشيلوتي أن تلك القضية ليست أولوية حاليًا وحتى الأول من يونيو القادم موعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي.

وأضاف "لا نشعر بالقلق، تلك أمور فردية ستُحسم عقب نهائي دوري الأبطال. هدفنا الآن الفوز بالنهائي وبعدها سيُقيم النادي الوضع ونتخذ القرار المناسب".

أخيرًا رشح أنشيلوتي الألماني، كروس، للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، مشترطًا فوزه بدوري الأبطال مع ريال مدريد ويورو 2024 مع منتخب بلاده.