أنشيلوتي يحسم مستقبله مع ريال مدريد بعد إقصائه من دوري الأبطال

هل يرحل أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم؟

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد أن مستقبله مع النادي الإسباني سينتهي بنهاية عقده على الرغم من خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قوية غدًا الأحد أمام فالنسيا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند سؤاله عن مستقبله: " سأبقى في منصبى وأحظى بدعم رئيس النادي فلورنتينو بيريز".

وتابع: "التقيت مع بيريز وتحدثنا بالأمس لقد عقدنا اجتماعًا وهو يدعمني وتحدثنا عن مباراة الأربعاء وعن هذا الموسم والموسمين اللذين قضيناهما هنا نحن نواصل المضي قدمًا بنفس الحماس للقيام بالأشياء بشكل جيد ".

وانتشرت أخبار كثيرة حول مستقبل أنشيلوتي، بالفترة الأخيرة بسبب اقتراب السنة الأخيرة من عقده وربطه بتدريب منتخب البرازيل.