أنشيلوتي يبرر قراره "الغريب" بحرمان رودريجو من الهاتريك ضد إشبيلية

لا يحق لرودريجو الغضب بحسب مدربه كارلو أنشيلوتي

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه كان منصفًا في إخراج لاعبه البرازيلي رودريجو من مباراة إشبيلية ومنعه من تسجيل هاتريك؛ لأن أهدافهما كانت مختلفة والأهم مصلحة الفريق.

وقلب ريال مدريد تأخره أمام مضيفه إشبيلية بهدف إلى فوز بهدفي رودريجو في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني الذي حسمه برشلونة رسميًا.

وتحدث كارلو عن لاعبه البرازيلي عقب المباراة وقال عنه: "تغير وبات يتمتع بمكانة أكبر. بعد كأس العالم لعب مباريات أكثر أهمية، لديه إمكانيات غير عادية على الجناح الأيمن والوسط، في التحولات يسبب ضررًا في العمق أكثر من الجناح".

وعلق أنشيلوتي على غضب رودريجو من تغييره قبل النهاية بتسع دقائق لرغبته في إحراز هاتريك "الكل يرغب في ذلك، أراد التسجيل وأردت الفوز بالمباراة، هدفنا مختلف. كان علينا إنهاء المباراة بأربعة وخمسة لاعبين في خط الوسط لتجنب الوقوع في مشاكل. الأهم هي الجماعية".

وسجل رورديجو 19 هدفًا وصنع 11 هدفًا آخر لزملائه في ريال مدريد هذا الموسم في كل المسابقات التي لعب بها.