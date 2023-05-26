أنشيلوتي يبدأ المذبحة ويمنح بيريز أسماء الراحلين عن ريال مدريد

الأقل مشاركة مع الفريق هذا الموسم

يسعى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لتحقيق التوازن المطلوب بفريقه، من أجل المنافسة على كل البطولات خلال الموسم القادم، بعد الاكتفاء بكأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

المدرب الإيطالي قرر وضع 4 لاعبين على قائمة البيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أصل 23 لاعبًا تحت قيادته، من أجل خفض فاتورة الرواتب وإفساح الطريق أمام صفقات جديدة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ريال قرر التخلي عن كل من ألفارو أودريوزولا، ماريانو دياز، إيدين هازارد وخيسوس فاييخو، بعرضهم جميعًا للبيع طمحًا في التخلص منهم.

ريال استثمر 174.5 مليون يورو مقابل التعاقد مع هذا الرباعي، كما أن النادي الإسباني يتحمل رواتب تقترب من 50 مليون يورو في الموسم الواحد بشكل مجمع لنفس الرباعي مما يضع المزيد من الأعباء الاقتصادية على الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء أيضًا بسبب العدد المحدود من الدقائق الذي لعبه كل منهم، حيث لعبوا جميعًا 735 دقيقة في 59 مباراة خاضها ريال مدريد حتى الآن، أي بنسبة 1.54 % من الإجمالي.

ومن المتوقع أن يُمهد هذا القرار ببعض الصفقات القادمة لريال مدريد بالميركاتو الصيفي، حيث من المقرر وصول المزيد من اللاعبين بعد حسم التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند.