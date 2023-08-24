أنشيلوتي: هذا اللاعب يُعوض غياب بنزيما .. ولم نفكر في التعاقد مع نجم نابولي

مدرب ريال مدريد يتحدث عن مستقبله في عالم التدريب بعد ارتباطه بتدريب منتخب البرازيل.

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن مستقبله المُحتمل على مقاعد البدلاء البرازيلية.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ما زلت أستمتع، أحب العمل مع اللاعبين كل يوم وإيجاد حلول جديدة للفريق، لدي نفس العاطفة مثل السنة الأولى، تطور كرة القدم يجبرك على التكيف، ما يتغير هو العمل فقط".

وتابع: "سأستمر في العمل مدربًا حتى الأول من يوليو، لكنني لا أعرف في أي عام.. 2026؟ لا، لم أقرر بعد".

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وعن تلقيه عرضًا سعوديًا للعمل في المملكة العربية قال: "لم أتلق عروضًا مباشرة، أنا بخير هنا والجميع يعلم ذلك".

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وأكمل: "فوز ميلان بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى سيكون أمرًا صعبًا، التنافس مع الفرق التي تمتلك قوة مالية أكبر من فريقك أمر صعب للغاية، عليك أن تخطط للمدى البعيد، الآن قام الروسونيري بصفقات من أجل تحسين جودة الفريق".

وعن تعيين سباليتي مدربًا للمنتخب الإيطالي قال: "أعتقد أنه قرار صحيح، فهو يتمتع بالخبرة والجودة للقتال في كأس أوروبا وكأس العالم، لن يكون الأمر سهلًا، إيطاليا كانت تفتقر للاعبين رفيعي المستوى، لكن الآن ظهرت شخصيات مهمة".

نابولي؟ : "التغيير الذي أحدثوه في الأجيال كان قويًا للغاية، لقد وقعوا مع لاعبين مهمين ولديهم أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، أوسيمين، لكننا لم نفكر أبدًا في التعاقد مع النيجيري، نعتقد أن وصول بيلينجهام يغطي غياب كريم بنزيما".