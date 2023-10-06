أنشيلوتي: نهائي كأس العالم مكانه ليس المغرب، وهذا موقفنا من بيع مودريش في يناير

تصريحات المدرب الإيطالي قبل مواجهة أوساسونا بالدوري

دافع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن لاعبه فينيسيوس جونيور بعد البيان الذي نشره نادي فالنسيا للهجوم على النجم البرازيلي.

وكان فالنسيا قد اتهم فينيسيوس بالكذب خلال شهادته أمام المحكمة بخصوص تعرضه لإهانات عنصرية في مباراة ريال مدريد والخفافيش يوم 21 مايو الماضي، حيث قال إن جماهير الفريق الخصم أهانته ووصفته بـ"القرد، الغبي والدمية".

وفي هذا الشأن قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة أوساسونا غدًا، السبت :"فينيسيوس في حالة جيدة جدًا، لا أحد يعرف ماذا قال للمدعي العام ولكنه بخير، وبالنسبة لي فأنا أقف بصفه لأنه كان ضحية لإهانات عنصرية، بعض وسائل الإعلام تحاول تغيير هذه الحقيقة وهذا يجعلني حزينًا وغاضبًا".

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وأما عن تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال لكأس العالم:"إنها أخبار جيدة للدول الثلاث رغم عدم استضافة كل دولة لجميع المباريات".

إقامة النهائي في المغرب أم مدريد:"مباراة نهائي كأس العالم يجب أن تقام في مدريد لأنها عاصمة إسبانيا وبالتحديد في سانتياجو برنابيو لأنه سيكون الأفضل في العالم".

إمكانية رحيل لوكا مودريتش في يناير:"لا أعتقد أنه سيترك الفريق لأنه لاعب مهم وليس لديه أي خطط لمغادرة النادي، أتحدث معه كل يوم ومن الواضح أنه ليس سعيدًا لعدم اللعب لأنه لم يعتاد على هذا الوضع، ولكنه لا يزال متحمسًا للمساهمة بشيء ما للفريق".

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تصريحات دييجو سيميوني الأخيرة:"يجب على الجميع أن يلعبوا ويستفيدوا بالخصائص التي يتمتعون بها، صحيح أن لدينا الكثير من القوة والعناصر الشابة، لكني فزت أيضًا مع اللاعبين المخضرمين وحصلت على دوري أبطال أوروبا مع توني كروس ولوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا".

يذكر أن ريال مدريد يخوض المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ21 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.