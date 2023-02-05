أنشيلوتي مهاجمًا حكم مباراة مايوركا: نسي كيف يمنحهم البطاقات!

كارلو أنشيلوتي يؤكد أن قرارات التحكيم كانت من أسباب خسارة ريال مدريد الصادمة أمام مايوركا في الدوري الإسباني.

وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني اللوم إلى الحكم في خسارة فريقه أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

ريال مدريد خسر أمام ريال مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إيبيروستار" لحساب الجولة 20 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني، ليواصل نادي العاصمة عروضه المتذبذبة في "لا ليجا" مؤخرًا.

أنشيلوتي وجه اللوم خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة إلى الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، مؤكدًا أنه لم ينتبه إلى كم الأخطاء المتكررة التي ارتكبها لاعبو مايوركا.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته: "الهزيمة قاسية، المباراة كانت صعبة كما توقعنا، ولم نكن محظوظين بما يكفي للتعامل معها، لأنهم سجلوا هدفًا مبكرًا جدًا ثم أصبحت الأمور صعبة جدًا".

وأضاف: "كانت هناك الكثير من الأخطاء، وتوقف اللعب عدة مرات، كنا نستحق التعادل، وأهدرنا ركلة جزاء، وأتيحت لنا الفرص في مساحات صغيرة جدًا".

وعن الهجوم على البرازيلي فينيسيوس جونيور من لاعبي وجمهور مايوركا، قال أنشيلوتي: "كل ما يحدث ليس خطأ فينيسيوس، الشيء الوحيد الذي يريد أن يفعله هو أن يلعب كرة القدم".

وتابع: "من ثم هناك جو يثيره في المدرجات، والمنافسون يدفعونه، عليه أن يغير تركيزه، وعلينا أن ننظر إلى ما حدث له في مباراة اليوم".

وعن كثرة أخطاء ريال مايوركا، وارتباك الفريق 29 مخالفة ضد لاعبي ريال مدريد، قال أنشيلوتي مختتمًا حديثه: "يجب أن ندرس الأمر، نسي الحكم اليوم تكرار الأخطاء، عندما يتكرر الخطأ يجب أن يكون هناك بطاقة صفراء، وإذا تكرر واحدة أخرى، لكننا خرجنا من الشوط الأول ببطاقتين ومايوركا بصفر".