أنشيلوتي: لوكا مودريتش ليس سعيدًا بالوضع الحالي .. وتصرف روبياليس لم يعجبني

مدرب ريال مدريد يُناقش عدة أمور في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سيلتا فيجو.

تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن وضع لوكا مودريتش داخل صفوف الملكي بالإضافة إلى رأيه في قضية لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني.

كانت بداية مودريتش غريبة هذا الموسم، حيث لم يشارك أساسيًا في أي من مباراتي ريال مدريد، مما أدى إلى تكهنات بأنه غير سعيد بشأن وضعه.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سيلتا فيجو في الليجا: "لقد حدد لوكا مستقبله بالفعل، ليس لديه مشكلة، إنه وضع خاص للجميع، بالنسبة له من الغريب ألا يلعب منذ الدقيقة الأولى لكنه سيساهم كما هو الحال بالنسبة للجميع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما تحدث مدرب ريال مدريد عن الجدل الدائر حول رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بعد أن قام بتقبيل لاعبة المنتخب الإسباني بعد فوز لاروخا بكأس العالم للسيدات.

وجاء حديث الإيطالي بخصوص هذا الموضوع: "إنه موضوع حساس للغاية، هذا ليس سلوك رئيس الاتحاد".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي على روبياليس الاستقالة، أجاب مدرب ريال مدريد: "أنا لا أتدخل في تلك القرارات، ولن أعطي رأيي".

وقال الإيطالي عندما سئل عما إذا كان قد قرر من سيبدأ في حراسة المرمى أمام سيلتا فيجو: "نعم، سيكون كيبا".