أنشيلوتي: لن نفوز على مانشستر سيتي بتلك الطريقة

أنشيلوتي يكشف خطة الفوز على مانشستر سيتي...

يعتقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه لن يتغلب على مانشستر سيتي، بالمجهود البدني فقط، بل من خلال التصرفات داخل الملعب.

وحقق ريال مدريد، فوزًا هامًا على حساب ريال مايوركا، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني، ليواصل الميرينجي تربعه على صدارة ترتيب الليجا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقبت اللقاء: "المباراة سارت كما توقعنا، مايوركا كان لديه الكثير من الالتزام، في الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد وكنا بطيئين للغاية، ولكننا تحسنا في الشوط الثاني، لقد حققنا فوزًا هامًا يقربنا من اللقب، والآن حان التفكير في مباراة الأربعاء".

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وعن إهدار فريقه الفرص في اللقاء قال المدرب الإيطالي: "عندما لا تسجل وتهدر الكثير من الفرص، يتم معاقبتك ولكن لحسن الحظ دافعنا اليوم بشكل جيد للغاية، علينا تجنب فقدان الكرة لأن استعادتها أمر صعب بالنسبة لنا مثل جميع الفرق".

وعند سؤاله إذا كان الفريق يفتقد التركيز اليوم بسبب مباراة الأربعاء، قال أنشيلوتي: "كل مباراة بالنسبة لنا نعتبرها مباراة نهائية، حققنا هدفنا من مباراة اليوم، الفوز على هذا الملعب يكون معقدًا وصعبًا للغاية".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة مانشستر سيتي، مساء الأربعاء القادم في إياب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا، على ملعب الاتحاد، معقل الفريق الإنجليزي، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.