أنشيلوتي: لم نبحث عن النقاط ضد فياريال وهذا ليس ذنب لونين

ريال مدريد لم يبحث عن الفوز أمام فياريال...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ان فريقه لم يكن هدفه الأساسي البحث عن الفوز في مباراة اليوم أمام فياريال، كما دافع المدرب الإيطالي عن حارس مرمى فريقه أندري لونين بعد الانتقادات التي تعرض لها.

وتعادل ريال مدريد، بأربعة اهداف لكل فريق أمام فياريال، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال انشيلوتي في تصريحات عقبت اللقاء: " لقد كانت مباراة ممتعة، بإيقاع وكثافة ومفتوحة وقليل من التوازن، كان علينا لعب المباراة بقوة للحصول على إيقاع جيد والاستعداد للمباراة الأخيرة".

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وأضاف: " هدفنا اليوم لم يكن الحصول على النقاط، لأننا لا نحتاج إليها كان الهدف هو تقديم مباراة جيدة، وتجنب الإصابات، وفي النهاية كل شيء سار على ما يرام".

وعن تلقي الفريق أربعة أهداف في مباراة واحدة، قال المدرب الإيطالي: " لا يقلقني ذلك لقد كانت مباراة مفتوحة للغاية، وتوازنها قليل لقد كانت مباراة جيدة، لعبنا كرة قدم هجومية وربما استقبلنا أهدافًا أكثر من اللازم، لكن لم يحدث شيء، لعبنا بشكل جيد للغاية في خط الهجوم، وخاصة أردا جولر، لقد قدم شيئًا خاصًا ومميزًا".

وتابع: "كلما اقترب جولر من المرمى كلما كان أفضل، إنه فعال للغاية ومعدله التهديفي مرتفع، لديه موهبة خاصة ويمكنه إظهارها أمام المرمى".

وعند سؤاله إذا ما كان يتحمل الحارس لونين نتيجة المباراة، قال أنشيلوتي: "لونين لا يمكنه فعل أي شيء بخصوص الأهداف، لقد كان جيدًا اليوم في التعامل مع الكرة بقدمه، أعتقد انه لعب مباراة جيدة والأهداف ليست بسببه".