أنشيلوتي لا يستبعد البقاء ويختار خليفته الأنسب في ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن موقفه من إمكانية التجديد مع النادي الإسباني قبل نهاية عقده في يونيو 2024.

مستقبل الإيطالي يعتبر محل الكثير من الشكوك بسبب عدم وجود أي أنباء حول مفاوضات للتوقيع على عقد جديد، بالإضافة لحرص البرازيل على التعاقد معه لإنقاذ الفريق من أزمته الحالية في تصفيات كأس العالم.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة قادش بالدوري الإسباني عن انتظاره التجديد لريال حتى اللحظة الأخيرة:"نعم بالطبع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رأيه في تشابي ألونسو وسط أنباء قدومه للنادي بدلًا منه:"كان لاعبًا يتمتع بجودة مثيرة للإعجاب وحظى بمسيرة رائعة، لديه الإمكانية للقيام بالوظيفة لامتلاكه المعرفة والشخصية اللازمة، إنه أحد المدربين الذين أحبهم بجانب تياجو موتا، بالنسبة لي هو يمتلك الصفات المناسبة لتدريب ريال مدريد لأنه يعرف النادي جيدًا ويحظى بشعبية كبيرة".

الانتقال لتدريب البرازيل:"أشعر بالفخر عندما يتحدث عني المنتخب البرازيلي، ولكن لن أناقش مستقبلي قبل نهاية عقدي".

وعن بديل فينيسيوس جونيور المصاب:"لقد قمنا بدمج جونزالو ونيكو باز، ألفارو رودريجيز ظهر بصورة مميزة في الفترة التي تم استدعاؤه فيها الموسم الماضي، عاد إلى كاستيا وتدهور قليلًا، فرصته أصبحت ضعيفة بسبب وجود خوسيلو، ولكن الوضع مغاير بالنسبة لجونزالو الذي يختلف عنه في الأسلوب".

إصابة رودريجو:"لقد ذهب الانزعاج الصغير الذي شعر به بعد العودة من معسكر البرازيل لذلك سيكون متاح غدًا".

ويلعب ريال مدريد غدًا، الأحد، مع قادش في الجولة الثالثة عشر من عمر الليجا، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة بـ32 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر.