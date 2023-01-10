أنشيلوتي: كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد.. أتمنى له التوفيق في النصر

المدرب الإيطالي يؤكد أن الملكي لم يأت إلا للفوز بالسوبر الإسباني

على هامش مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني ضد فالنسيا، تحدث مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن العديد من الأشياء المتعلقة بالنادي الملكي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الخاص بمواجهة "الخفافيش" في المملكة العربية السعودية: "نستهدف الحصول على بطولة السوبر الإسباني، هذا هو ما نطمح إليه دائمًا، لدينا لقب في المتناول".

ولكن أنشيلوتي أقر بأن "هناك بعض الجوانب التي نريد التحسن بها والتي ظهرت بوضوح في مباراة فياريال، رغم أننا نملك أكبر عدد من الشباب في الدوري الإسباني، حتى لو انتقد البعض عدم وجود العديد من اللاعبين الإسبان".

وأكد أنشيلوتي أن "توقف كأس العالم لم يؤثر على لاعبي ريال مدريد، ولكن هناك بعض الأشياء التي ينبغي تطويرها".

وتطرق أنشيلوتي إلى صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي مؤكدًا أنها "صفقة كبرى، نتمنى له التوفيق فهو من أساطير النادي".

وعن مواجهة لاعبه السابق في ميلان جينارو جاتوزو والمدرب الحالي لفالنسيا، قال أنشيلوتي: "مررنا بالعديد من الأوقات الرائعة معًا، حدثت بعد ذلك بعض المشاكل التي لا أريد الحديث عنها".

Shahid