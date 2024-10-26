أنشيلوتي: كانت مباراة متكافئة، وآخر خسارة بالأربعة ضد برشلونة فزنا بالأبطال!

أنشيلوتي لديه رأي خاص عن الكلاسيكو...

يعتقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن مباراة فريقه أمام برشلونة، والتي حسمها الفريق الكتالوني، برباعية، كانت مواجهة متكافئة بين الطرفين.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أرى أن المباراة كانت متكافئة، لقد أتيحت لنا الفرص لعبنا الشوط الأول بقوة وكان بإمكاننا التسجيل، لم يكن هناك توفيق".

وتابع: "بعدما سجلوا هدفين استنزفنا كل طاقتنا، وكان لديهم المساحات وقمنا بالمخاطرة من الخلف وبحثوا عن العديد من الفرص في الهجمات المرتدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يجب أن أشكر الجماهير لأنهم ساندونا طيلة المباراة، ولكن هناك نصف ساعة من المباراة للنسيان، لقد تنافسنا مع برشلونة لمدة 60 دقيقة بشكل جيد للغاية".

وعن فارق النقاط بين برشلونة، وريال مدريد قال المدرب الإيطالي: "علينا أن نتغلب على ذلك، الموسم لازال طويلًا جدًا، ولا ينبغي أن نستسلم، سنفعل كل ما في وسعنا لنكون أفضل".

وعند سؤاله عن لقطه خلافه مع هانز فليك مدرب برشلونة، قال أنشيلوتي: " ما حدث لم يكن مع فليك بل مع مساعده، لم يتصرف كرجل محترم، أخبرته بذلك وأتفق معي".

وفي نهاية حديثه وجه أنشيلوتي رسالة لجماهير فريقه وقال: "آخر مرة خسرنا فيها برباعية نظيفة على ملعبنا امام برشلونة، فزنا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".