أنشيلوتي: فريقنا تحسن ولو لم ننجح فلدينا نظامنا القديم!

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن الموسم الجديد للملكي.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن سعادته الكبيرة بما لديه من جودة في فريقه بعد سوق الانتقالات الأخير الذي قام فيه الفريق العاصمي بالكثير من العمل.

وقال أنشيلوتي لصحيفة "ماركا": "نحن سعداء للغاية بالصفقات التي وصلت، لقد حسنت جودة الفريق، فران جارسيا حسن مركز الظهير الأيسر الذي عانينا فيه من المشاكل في الموسم الماضي".

وأضاف: "وبوجود خوسيلو سنستطيع أن ننقل اللعب الهوائي إلى منطقة الخصم، حيث أيضًا عانينا، أما جولر فهو موهوب للغاية ولا يزال صغيرًا، والجماهير ستستمتع به".

وأكمل: "أما بيلينجهام فهو لاعب مختلف ولديه شيء كان ينقصنا، لقد تحسن الفريق كثيرًا، وأريد أن أجرب بعض الأمور الجديدة، لو لم تعمل بشكل صحيح فلدينا نظامنا القديم الذي منحنا الكثير من النجاحات".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي وغادر دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي كما خسر الدوري أمام برشلونة.