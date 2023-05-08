أنشيلوتي عن مواجهة مانشستر سيتي: نعمل على إيقاف فريق لا يمكن إيقافه!

ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة مانشستر سيتي؟

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فريقه أمام مهمة كبيرة لإيقاف مانشستر سيتي الذي يرى أنه لا يمكن إيقافه.

ريال مدريد سيواجه مانشستر سيتي يوم غدًا الثلاثاء في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "خطة الفريق لمباراة الغد هو لعب مباراة كاملة وتقديم أفضل ما لدينا، مباراة الإياب هي الحاسمة، لكن غدًا نسعى للأفضلية، سنضع قدراتنا وجودتنا وخبرتنا وسيفوز الأقوي، الفوز هو أمر جيد، وإذا تجنبنا المشاكل سنحصل على الأفضليه ونجلعها مباراة صعبة عليهم".

وعن حالة لوكا مودريتش أجاب: "سوف يلعب غدًا".

وواصل: "هالاند خطير للغاية لكننا سنواجه فريق كامل يلعب كرة القدم بشكل جيد للغاية نحن نعمل على إيقاف فريق يبدو أنه لا يمكن إيقافه، ستكون لدينا خيارات نحن وصلنا في وضع جيد للغاية على نفس المستوى الذي كان عليه الموسم الماضي، المهم هو الدافع والحماس والفوز ببطولة جديدة".

وأردف متحدثًا عن اسلوب لعب جوارديولا: "إنه فريق أكثر اكتمالا من العام الماضي كان جابرييل جيسوس خطيرًا للغاية، لكنه مختلف عن هالاند الآن قد يستفيدون أكثر من الكرة الطويلة، لكن الأسلوب هو نفسه، الشيء الوحيد الذي يتغير هو أننا فزنا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي شعب مدريد متحمس دائمًا لهذه المنافسة".

وأتم: "إذا دافعت جيدًا، لن يكون التعادل سيئًا، وهذا لا يعني أننا لا نهاجم العام الماضي استقبلنا خمس أهداف لكن أحرزنا ستة".