أنشيلوتي عن رحيل نجوم ريال مدريد: لا أعلم أي شيء لكنني حزين!

علي رفعت
Carlo Ancelotti Real Madrid 2022-23
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المدير الفني للنادي الملكي يرد على أنباء رحيل ماركو أسينسيو!

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن التخطيط للموسم الجديد سيبدأ بعد اتخاذ نجوم الفريق الذين تنتهي عقودهم لقرار نهائي بشأن مستقبلهم.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها موقع "ريلوفو": "لا أعلم أي شيء عن أسينسيو في الوقت الحالي، كما هو الحال حيث لا أعلم أي شيء عن هؤلاء الذين يقتربون من انتهاء عقودهم".

وأضاف: "قبل المباراة الأخيرة سيكون كل شيء أكثر وضوحًا، أنا حزين لأن هؤلاء الذين سيرحلون هم في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لكن بعد أن يتخذوا قراراتهم سنبدأ في التخطيط للموسم الجديد".

ويوجد هناك في الوقت الحالي بريال مدريد سبعة نجوم تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، يستطيعون الرحيل جميعًا بشكل مجاني في الصيف.

وعلى رأس هؤلاء يأتي كريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش، وماركو أسينسيو وداني سيبايوس وناتشو فيرنانديز وماريانو دياز.

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