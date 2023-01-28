أنشيلوتي: فساد الستينيات انتهى يا أتلتيكو!

مدرب ريال مدريد يرد على تصريحات المدير التنفيذي لأتلتيكو

قبل مواجهته لريال سوسييداد في الدوري الإسباني، أقرّ مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بوجود بعض الانتقادات لطريقة لعب فريقه، لكنه أشار إلى أن هذا "هو ما حصل السنة الماضية أيضًا!".

وتطرق إلى تصريحات المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد جيل مارين حول أسلوب الريال في الضغط على الحكام، قائلًا إن مهمة الحكام صعبة للغاية، وإن "الأسلوب الوحيد الذي أفكر فيه هو الذي سأتبعه في مباراة ريال سوسييداد".

وتناول أنشيلوتي عرض إيفرتون من أجل نجله دافيدي لخلافة فرانك لامبارد المقال من تدريب "التوفيز" قائلًا إن "دافيدي يريد أن يكون مدربًا، سوف يحدث ذلك يومًا ما، إنه جيد للغاية هنا، في الوقت الذي أتوقف فيه عن التدريب يستطيع المغادرة، يمتلك الحرية ليفعل ذلك والأهلية كذلك، عملنا لم ينته هنا كي يغادر حاليًا".

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وعاد لتناول ما تحدث عنه جيل مارين من "تاريخ ريال مدريد في الضغط على الحكام" قائلًا: "الفساد الذي كان موجودًا في الستينيات والسبعينيات في كرة القدم بشكل عام لم يعد له مكان، وظيفة الحكام صعبة، ولكن أتتهم بعض المساعدة من تقنية الفيديو على سبيل المثال، التحكيم تحسن للغاية في أوروبا".