أنشيلوتي: رونالدو مثير للأزمات؟ بالعكس لقد كان يحل لي المشاكل!

الإيطالي يدلي بدلوه حول أزمات البرتغالي

أدلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني لريال مدريد بتصريحات عديدة في حوار له مؤخرًا، متناولًا حالة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبه السابق في ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي: "لقد تغيرت وأصبحت أكثر مرونة، حتى وقت قريب لم أكن على نفس الاستعداد لتغيير نظام اللعب والإستراتيجية داخل المباراة أكثر من مرة".

وأردف عن البرتغالي: "كريستيانو رونالدو لا يزال يشعر أنه بعمر العشرين لأنه جيد من هذه الناحية، يملك الإجابات التي يطلبها من جسده، ولكن المنافسة الآن باتت صعبة".

ويؤكد أن أنشيلوتي أن "إدارة كريستيانو رونالدو لم تكن صعبة، لقد عملنا سويًا لمدة عامين دون أي مشكلات، في الحقيقة كان يحل لي المشكلات، هل يمكن أن يسبب لك شخص يسجل هدفًا في كل مباراة أي مشكلات؟ كريستيانو يتدرب جيدًا، سريع الفهم للتفاصيل، لقد كان من السهل علي أن أدربه، إنه لاعب استثنائي".

ولدى سؤاله في صحيفة "كورييري ديللو سبورت" عن خطط اللعب، قال أنشيلوتي: "أنا لست خجلًا من التواضع والبدء من جديد في أي خطة، حتى لو كان بعض اللاعبين بجودات لا يمكن تجاهلها، مع لاعبين مثل فينيسيوس ومبابي إذا فقدت الكرة تصير مجرمًا على سبيل المثال".

كما أشار إلى أن المداورة بين الدفاع والهجمات المرتدة "أمر لا يزال حاصلًا، مورينيو قال إنه فاز بمباريات عديدة على هذا المنوال، وكذلك الكثير من المدربين العظماء".