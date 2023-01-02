أنشيلوتي ردًا على العنصرية ضد فينيسيوس: لا يجب التسامح مع تلك الأمور!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد غاضب من تكرار العنصرية.

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن غضبه من تكرار حوادث العنصرية في كرة القدم الإسبانية بعد تعرض لاعبه فينيسيوس جونيور لها بشكل مستمر.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها "ماركا": "لا أريد التعمق في ذلك الأمر، كما قلت من قبل تلك ليست مشكلة الدوري الإسباني، لكنها مشكلة عامة تخص الثقافة".

وأضاف: "بالنسبة لي من يقومون بذلك لم يحصلوا على التعلم بالشكل الذي من المفترض أن يحصلوا عليه، لن أركز على فينيسيوس أو الدوري الإسباني أو عقوباته".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر يتجاوز كرة القدم في حد ذاتها إلى أبعاد أخرى، العنصرية ورهاب الأجانب هي مشاكل صعبة يجب مواجهاتها ولا يجب التسامح معها".

وأردف عن كروس: "هو يبدو واثقًا أنه سيصل إلى قرا في الشهر المقبل، بشكل شخصي كمشجع أرى أنه من المستحيل أن يقرر الاعتزال، قال إنه يريد أن ينهي مسيرته في ريال مدريد، لذلك أعتقد أنه سيستمر".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز في المباراة الأخيرة ضد بلد الوليد بهدفين نظيفين في نهاية المباراة بعد أن حصل الملكي على ركلة جزاء نفذها بنزيما، وأضاف الفرنسي بنفسه الهدف الثاني.