أنشيلوتي: تشافي مدرب عظيم وهذا التاريخ سيُغير كرة القدم إلى الأبد!

تحدث كذلك عن الظهور الأول لإندريك في ريال مدريد

مؤتمر صحفي حافل بالموضوعات الهامة، ظهر فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للحديث عن مستقبله والأزمة التي يعاني منها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

ريال مدريد يلعب غدًا، الأحد، المباراة الأخيرة له في عام 2023 أمام فياريال ببطولة الدوري الإسباني، وخلال المؤتمر الخاص باللقاء تطرق أنشيلوتي إلى بعض الملفات المثيرة.

وقال أنشيلوتي عن تجديد عقده:"لسنا في عجلة من أمرنا ولا نواجه أي مشاكل، ما هو التوقيت النهائي؟ في 1 يوليو 2024؟ سنظل هنا حتى 30 يونيو، وإذا كان النادي سعيدًا ببقائي فلا توجد مشكلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن عودة توني كروس المحتملة لمنتخب ألمانيا:"لو سيلعب لهم مرة أخرى ستكون ألمانيا محظوظة بامتلاك أحد أعظم لاعبي خط الوسط في العالم".

تصريح تشافي عن أن برشلونة هو النادي الأصعب لأي مدرب:"حسنًا، لا أعرف ما هو الأكثر تعقيدًا ولكن انتقاد المدربين هو أمر يومي، هي وظيفة يتم الحكم فيها على النتيجة فقط وليس المنهجية، ما يقرر مستقبلنا هو الفوز فقط، نحن كمدربين علينا تقبل هذه الحقيقة وتشافي يعرف ذلك جيدًا، بالنسبة لي هو مدرب وشخص محترف عظيم".

أزمة ركلات الجزاء:"في العام الماضي كان لوكا مودريتش هو من يسدد ولكن هذا الموسم لم يلعب بانتظام، خوسيلو يسدد بشكل جيد للغاية، نحن نواجه مشكلة بهذا الأمر وعلينا إصلاحها".

الظهور الأول لإندريك بالنادي:"يبدو لي أنه شخص خجول، لا يزال يتعلم اللغة الإسبانية ولكنه يحاول الاستمتاع باللحظة ونحن نتظره في يونيو".

رأيه في دوري السوبر ليج:"علينا ننتظر حتى 21 ديسمبر، هذا ما أعتقده الآن، أنه التاريخ الذي سيغير كرة القدم الحالية".

يذكر أن ريال يواجه فياريال وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر.