أنشيلوتي: تأهلنا رغم الأداء السئ .. والجيد أن ريال مدريد لا يستسلم أبدًا

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن أداء ريال مدريد عقب التعادل الإيجابي أمام شاختار دونيتسك.

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب أمام شاختار دونيتسك، بعد التعادل بصعوبة أمام الفريق الأوكراني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تعادل في الثواني الأخيرة بفضل رأسية أنطونيو روديجر، لينتهي اللقاء بهدف لمثله ليضمن تأهله إلى الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

كتيبة كارلو أنشيلوتي لم تخسر حتى الآن بعد 12 مباراة في جميع المسابقات، حيث فازوا في عشر لقاءات وتعادلوا في لقائين.

ماذا قال أنشيلوتي؟

وقال أنشيلوتي: "لم نلعب بشكل جيد ولكن هذا الفريق لم يستسلم أبدًا".

وأضاف: "نحن مؤهلون لدور ال16 في ليلة بدت سيئة، هذا شيء جيد لقد غيروا نظامهم لوضع اللاعبين لقطع التمريرات بين الخطوط، واضطررنا للعب على الأجنحة، ولم يكن الأمر جيدًا بالنسبة لنا".

وواصل: "ومع هدفهم في مرمانا أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لعبنا بشكل سيئ للغاية، لكننا أظهرنا أننا لا نستسلم أبدًا يحدث في بعض الأحيان في كرة القدم أن لا يكون الأداء أفضل شئ".

وأتم: "لم نحاول المراوغة لكسر الخطوط على نطاق واسع، الشيء الإيجابي هو أننا لم نستسلم فقط الفريق الذي يصل إلى مراحل خروج المغلوب يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا ونحن هناك التغلب على هذا الفريق صعب".

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط.