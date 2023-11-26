أنشيلوتي: بيلينجهام لا يزال لديه مشكلة وهذه هي إصابة مودريتش!

مدرب ريال مدريد يوضح موقف المصابين!

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد أن لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام لا يزال يعاني من مشكلة في الكتف، بالرغم من لعبه بشكل أساسي وتسجيله أمام قادش في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر بعد اللقاء بحسب ما نقلت "ماركا": "مودريتش يعاني من حمل عضلي زائد، ليس أكثر من ذلك، لقد لعب في مركز مختلف عن المعتاد وكان جيدًا في الدفاع".

وأضاف عن جود بيلينجهام: "هو بخير، لا يزال لديه بعض المشاكل في الكتف، لكنه يشعر أنه بخير بوجود تلك الحماية التي يرتديها".

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ويلعب ريال مدريد هذا الأسبوع ضد نابولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومن المرجح أنه سيقوم ببعض التبديلات في تلك المباراة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيبات على قمة ترتيب الدوري الإسباني في انتظار مواجهة جيرونا أمام أتلتيك بيلباو مساء الإثنين، بعد التفوق على قادش بثلاثية نظيفة.